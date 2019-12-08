البيضاء.. مواجهات عنيفة بين المقاومة ومليشيا الحوثي في الزاهر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ البيضاء دارت اليوم الأحد مواجهات ضارية بين المقاومة الشعبية ، مسنودة بقوات العمالقة من جهة وبين مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران من جهة أخرى، إثر هجوم مباغت على مواقع المليشيات بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

Advertisements وأكدت مصادر ميدانية أن مقاومة ال حميقان شنت في الساعات الاولى من فجر اليوم هجوما مباغتا على مواقع ميليشيات الحوثية الانقلابية بمديرية الزاهر. ووفق المصادر فإن مليشيات الحوثي ردت على الهجوم بقصف همجي بمدفعية الهاون على قرى عزلة الحبج الآهلة بالسكان وتسببت في ترويع الأطفال والنساء والمواطنين.

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