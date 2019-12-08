عدن.. مقتل رجل وزوجته داخل منزلهما في ظروف غامضة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ عدن قتل رجل وزوجته اليوم الاحد داخل شقتهم في حي إنماء بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن الأهالي عثروا على زوج وزوجته مقتولين داخل شقتهم بحي إنماء عقب سماع إطلاق نار. وتعددت الروايات حول الحادثة، حيث قال بعض السكان ان الزوجين قتلا برصاص مسلح، في حين قالت رواية أخرى إن المواطن انهى حياته منتحرا بعد ان قتل زوجته بحي انماء بعدن. ووفق مصادر محلية فقد وقعت الحادثة في احدى الشقق السكنية بمحيط مسجد العادل.

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