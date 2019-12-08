شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تحركات للمليشيا في رازح ومنبه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ صعدة قصفت القوات السعودية، اليوم الأحد، كانون الأول 08، 2019، تحركات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مديرتي رازح ومنبه تعرضتا لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. وأضافت المصادر أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الصاروخي والمدفعي.

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