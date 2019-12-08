شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : ثلاث عمليات اغتيال في أقل من 12 ساعة في العاصمة الؤقتة عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مقتل شباب في صنعاء برصاصة طائشة أثناء مطاردة طلاب ضالة حادث مروري يودي بحياة 3 مغتربين يمنيين بعد دخولهم السعودية للعمل بسبع ايام فقط ( الأسماء + المحافظة التي ينتمون اليها ) تحذير لكل المقيمين والمواطنين السعوديين في المناطق من حدث خطير خلال الساعات القادمة " امرأة يمنية تتوسل لمشرف حوثي عدم الاقدام على هذا الفعل الفاضح والمحرم شرعا .. ردة فعل المشرف لم تخطر على بال احد وصعقت كل يمني وهزت وجدانهم واجبرتهم على البكاء (تفاصيل مرعبة)

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