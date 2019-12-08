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عدن - ياسمين التهامي - شاهد : عمار عفاش يفجر مفاجأه ويكشف حقيقة مقتل الزعيم صالح على يد الحوثيين

كذب عمار محمد صالح، وكيل جهاز الأمن القومي سابقاً، رواية الحوثيين، حول مقتل عمه، الرئيس السابق علي عبد الله صالح. ونشرت الجماعة الحوثي في الرابع من هذا الشهر رواية أكدت فيها مقتل صالح في منطقة سنحان عقب محاولته الفرار وبعد خروجه هاربا من منزله في الثنية، وسط العاصمة صنعاء. جديد اب برس : Advertisements وقال عمار صالح، شقيق قائد حراسة الرئيس السابق طارق صالح، إن عمه ورفيقه عارف الزوكا " قاتلا قتال الأبطال الى آخر نفس". وأضاف صالح، في تغريدة على تويتر، أن الحوثيين طلبوا من الرئيس السابق والزوكا، " الإستسلام وأن يقولا: (نحن في وجه السيد) لينجوا بحياتهما ويَسْلما من القتل" وقال " إنهما آثرا أن يموتا بكرامتهما على أن يعيشا بذل وكان ردهما :إما حياة بكرامة أو موت بشرف".

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