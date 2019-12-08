شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يعلن عن “حفلة نار” في الرياض.. بطلها المتحرش سعد المجرد ومُدمنة التعري مريام فارس والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بموجة غضب واسعة، عقب إعلان رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ عن حفل جديد ضمن موسم الرياض يحيه الفنان المغربي المتهم بالتحرش وقضايا اغتصاب سعد المجرد مع الفنانة مريام فارس.

وأعلن “آل الشيخ” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، عن حفل غنائي للمطربين سعد المجرد، وميريام فارس، وفرقة ميامي، على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياض يوم 18 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات “موسم الرياض”.

وعلق بقوله “حفلة نار” ما أغضب العديد من السعوديين الذين هاجموه بشدة ودشنوا وسم “#نرفض_سعد_لمجرد_في_الرياض” نددوا فيه بسياسات هيئة الترفيه التي نشرت الفساد والانحلال بالمملكة المحافظة.. حسب قولهم.

كما أعلن “المجرد” خبر عودته لإحياء الحفلات الغنائية، من خلال منشور له أفاد به جمهوره عبر حسابه في موقع ”انستغرام”، وذلك بعد غياب 3 سنوات انقطع خلالهم عن خشبة المسرح بسبب حظر القضاء الفرنسي له على خلفية اتهامه بقضايا اغتصاب وتحرش جنسي.

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