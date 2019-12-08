شكرا لمتابعة خبر عن شاهد "حفرة الموت" ارعبت كل سكان الرياض والتهمت عائلة سعودية بكاملها..والاجهزة الامنية ترفض القبض على الجاني وتتركه حر طليق لهذا السبب الصادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد "حفرة الموت" ارعبت كل سكان الرياض والتهمت عائلة سعودية بكاملها..والاجهزة الامنية ترفض القبض على الجاني وتتركه حر طليق لهذا السبب الصادم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد "حفرة الموت" ارعبت كل سكان الرياض والتهمت عائلة سعودية بكاملها..والاجهزة الامنية ترفض القبض على الجاني وتتركه حر طليق لهذا السبب الصادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.