شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان...مهدي المشاط يقسم بالله العظيم انه سيقطع لسان كل العاملين في قناة المسيرة اذا نشرو هذا الخبر الفاجع ( شاهد الصورة التي صدمت المشاط ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان...مهدي المشاط يقسم بالله العظيم انه سيقطع لسان كل العاملين في قناة المسيرة اذا نشرو هذا الخبر الفاجع ( شاهد الصورة التي صدمت المشاط )

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