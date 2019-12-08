شاهد: “على وحدة ونصّ” .. مايا دياب “تهزّ الخصر” قرب الكعبة بفتوى تركي آل الشيخ!

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تداول ناشطون بمواقع التواصل الإجتماعيّ، فيديو يُظهر أداء المغنيّة اللبنانية مايا دياب وصلة رقص مع المطرب الشعبي المصري سعد الصغير في “موسم الرياض”.
جديد الخليج 365:
ومقطع فيديو الرقص من كواليس مسرحية “لوكاندة الاوباش”، التي شاركت مايا دياب بطولتها الى جانب ماجد المصري، وحسن الرداد، وحمدى الميرغني، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، والتي تعرض في فعاليات موسم الرياض بالسعودية.
وكانت مايا دياب كشفت عن اطلاقها اغنية جديدة “ربع ساعة” وهي احدى اغنيات المسرحية.
وتشهد فعاليات هيئة الترفيه التي تُنظم في مختلف مدن المملكة، مشاهد التعري والرقص والغناء في البلاد المحافظة طيلة العقود الماضية.
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