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أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية ليوم الأحد .. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

أبرز عناوين

الخليج 365

ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار للفترة المسائية ليومنا الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019، وهي كالتالي:

 

مسؤول يمني : الميليشيات تخسر الآلاف من مسلحيها في مديرية واحدة بالبيضاء

 

https://www.elyamnelaraby.com/440503/

 

مقتل شباب في صنعاء برصاصة طائشة أثناء مطاردة طلاب ضالة

 

https://www.elyamnelaraby.com/440504/

 

المليشيا تنعى قائدا عسكريا كبيرا قتل خلال مواجهات مع المقاومة

 

https://www.elyamnelaraby.com/440510/

 

رحلة ترفيهية لأطفال متأثرين بحرب مليشيا الحوثي في مأرب

 

https://www.elyamnelaraby.com/440514/

 

مسؤول محلي في عدن يلوح بالإستقالة بسبب معوقات تواجه عمله

 

https://www.elyamnelaraby.com/440515/

 

انتشار مخيف لأنفلونزا الخنازير في العاصمة صنعاء

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https://www.elyamnelaraby.com/440520/

 

عدن .. الحزام الأمني ينفذ عملية تمشيط واسعة عقب حوادث اغتيال

 

https://www.elyamnelaraby.com/440523/

 

صنعاء.. استمرار حرب المليشيا على البسطات والباعة المتجولين

 

https://www.elyamnelaraby.com/440524

 

خبير أمني جنوبي يؤكد على ضرورة تحرير عدن من السلاح والدراجات

 

https://www.elyamnelaraby.com/440532

 

بعد تزايد حوادث الإغتيال .. أمن عدن يصدر تعميم هام

 

https://www.elyamnelaraby.com/440559

 

يمني من بين ضحايا إطلاق النار بولاية فلوريدا الامريكية

 

https://www.elyamnelaraby.com/440569

 

نبيل الصوفي : الإخوان أما في ورطة أو يستعدون لجريمة جديدة

 

https://www.elyamnelaraby.com/440570

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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