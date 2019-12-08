أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية ليوم الأحد .. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019 الخليج 365 ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار للفترة المسائية ليومنا الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019، وهي كالتالي:

مسؤول يمني : الميليشيات تخسر الآلاف من مسلحيها في مديرية واحدة بالبيضاء https://www.elyamnelaraby.com/440503/ مقتل شباب في صنعاء برصاصة طائشة أثناء مطاردة طلاب ضالة https://www.elyamnelaraby.com/440504/ المليشيا تنعى قائدا عسكريا كبيرا قتل خلال مواجهات مع المقاومة https://www.elyamnelaraby.com/440510/ رحلة ترفيهية لأطفال متأثرين بحرب مليشيا الحوثي في مأرب https://www.elyamnelaraby.com/440514/ مسؤول محلي في عدن يلوح بالإستقالة بسبب معوقات تواجه عمله https://www.elyamnelaraby.com/440515/ انتشار مخيف لأنفلونزا الخنازير في العاصمة صنعاء Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/440520/ عدن .. الحزام الأمني ينفذ عملية تمشيط واسعة عقب حوادث اغتيال https://www.elyamnelaraby.com/440523/ صنعاء.. استمرار حرب المليشيا على البسطات والباعة المتجولين https://www.elyamnelaraby.com/440524 خبير أمني جنوبي يؤكد على ضرورة تحرير عدن من السلاح والدراجات https://www.elyamnelaraby.com/440532 بعد تزايد حوادث الإغتيال .. أمن عدن يصدر تعميم هام https://www.elyamnelaraby.com/440559 يمني من بين ضحايا إطلاق النار بولاية فلوريدا الامريكية https://www.elyamnelaraby.com/440569 نبيل الصوفي : الإخوان أما في ورطة أو يستعدون لجريمة جديدة https://www.elyamnelaraby.com/440570

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