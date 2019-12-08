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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية ليوم الأحد .. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019
الخليج 365
ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار للفترة المسائية ليومنا الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019، وهي كالتالي:
مسؤول يمني : الميليشيات تخسر الآلاف من مسلحيها في مديرية واحدة بالبيضاء
https://www.elyamnelaraby.com/440503/
مقتل شباب في صنعاء برصاصة طائشة أثناء مطاردة طلاب ضالة
https://www.elyamnelaraby.com/440504/
المليشيا تنعى قائدا عسكريا كبيرا قتل خلال مواجهات مع المقاومة
https://www.elyamnelaraby.com/440510/
رحلة ترفيهية لأطفال متأثرين بحرب مليشيا الحوثي في مأرب
https://www.elyamnelaraby.com/440514/
مسؤول محلي في عدن يلوح بالإستقالة بسبب معوقات تواجه عمله
https://www.elyamnelaraby.com/440515/
انتشار مخيف لأنفلونزا الخنازير في العاصمة صنعاء
https://www.elyamnelaraby.com/440520/
عدن .. الحزام الأمني ينفذ عملية تمشيط واسعة عقب حوادث اغتيال
https://www.elyamnelaraby.com/440523/
صنعاء.. استمرار حرب المليشيا على البسطات والباعة المتجولين
https://www.elyamnelaraby.com/440524
خبير أمني جنوبي يؤكد على ضرورة تحرير عدن من السلاح والدراجات
https://www.elyamnelaraby.com/440532
بعد تزايد حوادث الإغتيال .. أمن عدن يصدر تعميم هام
https://www.elyamnelaraby.com/440559
يمني من بين ضحايا إطلاق النار بولاية فلوريدا الامريكية
https://www.elyamnelaraby.com/440569
نبيل الصوفي : الإخوان أما في ورطة أو يستعدون لجريمة جديدة
https://www.elyamnelaraby.com/440570
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.