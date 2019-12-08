شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اتهامها في شرفها.. الأميرة هيا بنت الحسين تفاجئ حاكم دبي والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - فاجأت الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين، زوجها حاكم دبي محمد بن راشد، بعد التقارير التي اتهمتها في شرفها، ومزاعم علاقتها بشخص بريطاني.

وقرَّرت الأميرة هيا -بحسب موقع "وطن" العماني-، توسيع الدعاوى المرفوعة ضد زوجها في المحكمة العليا في لندن، لتشمل الطلاق، مع حضانة طفليهما.

خلال الجلسة التمهيدية التي جرت في نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي، كانت الأميرة "هيا" قد تقدمت بطلب بحماية أبنائها من الزواج القسري وآخر بعدم المضايقة.

وزعمت مدونة إخبارية قال الموقع إنها تتبع للمخابرات الإماراتية، أن الأميرة "هيا" تربطها علاقة حب مع أحد الأشخاص البريطانيين، واتفقت معه على الاستعانة بقتلة مأجورين للتخلص من زوجها محمد بن راشد آل مكتوم.

Advertisements

وأضافت: أن الأميرة هيا، تواصلت مع البريطاني، راسل فلاورز، وقاما بالتآمر لاغتيال محمد بن راشد، والذي بدوره تواصل مع أحد وكلاء المخابرات العسكرية البريطانية لمساعدته.

وتابعت المدونة في تقريرها المطول عن العلاقة غير الشرعية: أن الأميرة هيا وشقيقها الأمير علي، يحاولون بشتى الطرق التخلص من الشيخ محمد بن راشد، وقد أعدوا ميزانية خاصة لهذا الأمر.

واتهمت المدونة، وكالة الاستخبارات العسكرية البريطانية بأنها علمت بالمؤامرة التي تخطط لها الأميرة "هيا" مع شقيقها الأمير "علي" لاغتيال الشيخ محمد بن راشد، ولكنها تتجاهل الأمر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد اتهامها في شرفها.. الأميرة هيا بنت الحسين تفاجئ حاكم دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.