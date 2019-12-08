مشروع مسام يعلن انتزاع 4536 لغما حوثيا خلال الاسبوع الأول من ديسمبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام، مسام، اليوم الأحد، عن تمكنه من نزع 4536 لغماً حوثياً خلال الأسبوع الأول من ديسمبر.



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وذكر مدير عام المشروع أسامة القصيبي، أن الفرق الهندسية بالمشروع نزعت خلال الأسبوع الأول من ديسمبر 4536 لغما وذخيرة غير منفجرة.

يشار إلى أن مليشيا الحوثي زرعت أكثر من مليون لغم في عدد من المحافظات اليمنية.

وتعد الألغام التي زرعتها المليشيا الأكثر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية