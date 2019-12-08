خبير أمني جنوبي يؤكد على ضرورة تحرير عدن من السلاح والدراجات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

الخليج 365 - عدن

أكد خبير أمني وعسكري جنوبي على ضرورة تحرير العاصمة عدن من السلاح المنفلت ودراجات الموت .



وقال الدكتور، علي صالح الخلاقي في منشور له بالفيسبوك، "قلناها ونكرر لا بد من حملة أمنية مستمرة ومتواصلة تحرر عدن من السلاح المنلفت ومن دراجات الموت النارية والسيارات التي لا تحمل أرقام والأطقم المجهولة الهوية التي تحمل عسكريين لا تدري لأي جهة ينتمون وقد يتخفون تحت علم الجنوب" .

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وشدد على ضرورة مصادرة كل من يحمل سلاح بدون ترخيص, وتفعيل مراكز الشرطة والدوريات الأمنية.

ودعا إلى تقسيم عدن إلى مربعات أمنية تستطيع محاصرة من يتسبب بأي حادث خلال وقت قصير وغير ذلك من التدابير التي لا يجهلها المعنيون للحفاظ على أمن عدن، وترسيخ النصر الذي عمدته تضحيات المئات من الشهداء وآلاف الجرحى والأسرى وتهيئة الأجواء الآمنة للعاصمة عدن .. مؤكداً أنه بدون ذلك أبشروا بمزيد من الاغتيالات والانفلات الأمني .

وأختتم الخلاقي منشوره بالتأكيد على أن الأمن مسئولية الجميع شرعية وانتقالي ومواطنيين