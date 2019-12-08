شكرا لمتابعة خبر عن تحذير لكل المقيمين والمواطنين السعوديين في المناطق من حدث خطير خلال الساعات القادمة " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حادث مروري يودي بحياة 3 مغتربين يمنيين بعد دخولهم السعودية للعمل بسبع ايام فقط ( الأسماء + المحافظة التي ينتمون اليها ) امرأة يمنية تتوسل لمشرف حوثي عدم الاقدام على هذا الفعل الفاضح والمحرم شرعا .. ردة فعل المشرف لم تخطر على بال احد وصعقت كل يمني وهزت وجدانهم واجبرتهم على البكاء (تفاصيل مرعبة) شاب يمني يعطي رقمه لفتاة أثناء مرورها الشيخ سلطان البركان : يفاجئ الجميع .. برسالة قوية و لاذعة لأعضاء حزبه في الداخل اليمني والخارج ويتحدث عن خسارة جديدة تضاف لخسارة ’’الرائيس صالح صالح’’

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