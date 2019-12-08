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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست من الامارات ولا من الانتقالي ولا من الحوثي..الجنرال الاحمر ومحمد اليدومي رئيس حزب الاصلاح يتلقون قبل قليل ضربة ساحقة تنزل على رؤوسهم كالصاعقة

2019/12/08 الساعة 10:17 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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