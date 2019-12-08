عاجـــل : انفجار عنیف یھز المدینة المنورة .. والسلطات السعودیة تصدر بیان عاجل .. شاھد اول فیدیو من موقع الحدث

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت السلطات السعودیة مساء الیوم السبت، أسباب وملابسات حادث انفجار خزان البنزین بمحطة وقود في حي الضیافة في المدینة المنورة. وأوضح المتحدث الإعلامي باسم مدیریة الدفاع المدني في منطقة المدینة المنورة، العمید خالد الجھني، في بیان رسمي، أن “نتائج التحقیقات توصلت إلى أن الانفجار حدث بسبب تكّون سحابة من بخار الوقود داخل غرفة خزانات الوقود نتیجة تسرب من أنابیب التوصیل الموصلة للخزانات”.



وأضاف؛ أن ذلك “أدى إلى حدوث ومیض لحظي عند عمل مضخة دفع الوقود، ما تسبب في حدوث الانفجار، وقد تم إقفال المحطة وفصل التیار الكھربائي عنھا حتى إعادة تأھیلھا”.



وكان مقطع فیدیو متداول قد وثّق لحظة مروعة لانفجار خزان وقود بإحدى محطات الوقود، ما أدى إلى ھلع الموجودین في المكان عقب الانفجار



وجرى تداول مقاطع فيديو لحادثة الانفجار رصدتها كاميرات المراقبة داخل المحطة، بمعظم وسائل الإعلام المحلية والدولية.

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