مركز الملك سلمان يدعم قطاع الصحة في اليمن بسيارات إسعاف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

واصل مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية والإنسانية أعماله في اليمن، حيث سلّم 16 سيارة إسعاف مجهزةلمحافظات عدن وتعز والحديدة في اليمن، وباشرت وزارة الصحة اليمنية توزيع عدد من سيارات الإسعاف لمحافظات الجوف وسيئون وصعدة وشبوة ومديرية نهم بصنعاء.



وسلّم المركز سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الوسائل والأجهزة الإسعافية وأجهزة الإنعاش الرئوي لمركز غسيل الكلى ومستشفى الشحر العام كدعم للقطاع الصحي في ساحل حضرموت، وستعمل السيارة في مركز غسيل الكلى بمديرية الشحر الذي تم تدشين العمل فيه مؤخرًا، وستسهم في تغطية النقص الموجود في مستشفى الشحر العام.

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وواصل المركز خلال الأسبوع الماضي تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة، حيث جرى خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2019 ضخ 287,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 335,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات ورميها في مكب النفايات، وشفط مياه الصرف الصحي والصيانة المستمرة للحمامات الطارئة والصيانة الدورية لخزانات المياه وقواعدها في مخيم بني جابر ومخيم الجشة، فضلاً عن تنفيذ حملة الرش بالمبيدات الحشرية لمكافحة الملاريا، استفاد منها 34.614 فردًا.

كما واصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية، حيث راجع قسم الطوارئ خلال الفترة 28 نوفمبر - 4 ديسمبر 2019 نحو 601 مستفيد، وعيادة الباطنية 310 أشخاص، وعيادة الصحة الإنجابية 29 مستفيدًا، وقسم الخدمات التمريضية 964 شخصًا، وقسم المصابين بالأوبئة 440 مستفيدًا، وقسم نقل الدم 5 مستفيدين، فيما نفذت 7 أنشطة للتخلص من النفايات.

كما راجع قسم المختبر 616 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 857 مستفيدًا، وصرفت الأدوية لـ 1,555 فردًا، وراجع قسم الأشعة 68 مريضًا.