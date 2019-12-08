رحلة ترفيهية لأطفال متأثرين بحرب مليشيا الحوثي في مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ مأرب
نفذت مؤسسة وثاق للتوجه المدني اليوم السبت رحلة ترفيهية إلى حديقة مأرب العامة لأطفال الدورة الخامسة من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بحرب مليشيا الحوثي المتمردة، الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وفي الرحلة قضى الأطفال يوماً ترفيهياً في أقسام الحديقة المختلفة إضافة إلى تنفيذ عدد من النشاطات الرياضية ومسابقات تعليمية وثقافية تساعدهم على التفريغ النفسي ومسح الملفات السلبية التي اكتسبت أثناء تجنيدهم أو تأثرهم بالحرب.
وتأتي الرحلة ضمن البرنامج النفسي والاجتماعي والتعليمي الذي يخضع له “27” طفلاً مجنداً ومتأثراً بحرب مليشيا الحوثي من أجل إعادتهم إلى حياتهم الطبيعية وممارسة هوياتهم الطفولية.
يشار إلى أن المؤسسة تنفذ المرحلة التاسعة والعاشرة من المشروع الذي يستهدف إعادة تأهيل 160 طفلاً من مختلف المحافظات اليمنية.
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