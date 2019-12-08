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مقاتلات التحالف تقصف مواقع وأهدافا للمليشيا في كتاف بصعدة

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اليمن العربي ـ صعدة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

مقاتلات التحالف تقصف مواقع وأهدافا للمليشيا في كتاف بصعدة

الخليج 365 ـ صعدة

شنت مقاتلات التحالف العربي في وقت متأخر من مساء السبت غارات جوية على مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة صعدة شمال البلاد.

 

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وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات جوية على مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي المتمردة في جبهة كتاف.

 

وتابعت المصادر أن الغارات طالت أطقما وأسلحة لميلشيا الحوثي المتمردة.

 

وذكرت المصادر أن الغارات أسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر الميلشيا وتدمير أطقم وأسلحة

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