شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ صنعاء فيما يلي آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم الأحد، كانون الأول 08، 2019، والتي جاءت على النحو التالي:

صنعاء: الدولار الأمريكي شراء: 582 ريالا بيع: 584 ريالا الريال السعودي شراء: 153.5 ريال Advertisements بيع: 153.8 ريال عدن: الدولار الأمريكي شراء: 590 ريالا بيع: 594 ريالا تجد الإشارة إلى أن الأسعار غير ثابتة وتتغير من حين لآخر.

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