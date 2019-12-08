استمرارًا لخرق الهدنة.. ضربات حوثية لمواقع القوات المشتركة بالتحيتا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استمرارا لخرق الهدنة.. ضربات حوثية لمواقع القوات المشتركة بالتحيتا الأحد 8 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 استهدفت مليشيا الحوثي السبت، مواقع القوات المشتركة المتمركزة في أطراف مديرية التحيتا بالأسلحة المتوسطة والخفيفة والقناصة.

Advertisements ووجهت مليشيا الحوثي ضربات للقوات المشتركة بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82 وقذائف الهاون عيار 120 بشكل عنيف. وأطلقت المليشيات الحوثية نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة ومنها عيار 12.7 وعيار 14.5 باتجاه مواقع عسكرية للقوات المشتركة، تأكيدًا منها على استمرار خرق الهدنة الأممية.

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