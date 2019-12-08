شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تحذير لكل المقيمين والمواطنين السعوديين في هذه المناطق من حدث خطير خلال الساعات القادمة... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، تنبيه متقدم لـ ” الحدود الشمالية – المنطقة الشرقية – جازان – المنطقة الشمالية ” . وحذرت الهيئة من ضباب ورياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، حيث توقعت الهيئة أن ينتهي التنبيه في تمام 08:00 غدا الأحد. جديد "الخليج 365" (شاهد.. أول تحرك عاجل للسعودية بعد اندلاع معارك عنيفه في العاصمة عدن ومصادر تكشف ما يحدث الان (تفاصيل . Advertisements

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