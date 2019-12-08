شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ايّام من حادثة القاعدة العسكرية ...سائحة أمريكية تفاجئ الجميع وتقوم بهذا العمل وسط الرياض "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت سائحة أمريكية من ولاية فلوريدا، عن سعادتها البالغة بتواجدها في المملكة، وزيارة مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور المقام في ملهم شمال الرياض.

وأكدت السائحة كيم أنها تشعر بالذهول والدهشة من حرارة الاستقبال والترحيب وكرم الضيافة العربية في المملكة، مشيدة بمهرجان الصقور وتمكنها من الإطلاع عن كثب على المهارات العالية التي يتمتع بها الصقَّارون العرب.

جديد "الخليج 365"

(شاهد.. أول تحرك عاجل للسعودية بعد اندلاع معارك عنيفه في العاصمة عدن ومصادر تكشف ما يحدث الان (تفاصيل .

Advertisements

كما أشارت إلى أن هذه الزيارة تعد «زيارة العمر»، لافتة إلى أنها ستنشر صور زيارتها عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي؛ لتدعو جميع متابعيها وأصدقائها بزيارة المملكة، موجهة الشكر لجميع شعب المملكة على حفاوة الاستقبال.

وقالت «أنا اليوم أعيش أوقاتًا جميلة بزيارة مهرجان الصقور، للتعرُّف عن كثب على طرق وأساليب تربية الصقور والصيد بها، فهناك أشخاص موهوبون طوَّعوا الطيور بطرق فنيَّة احترافيَّة عالية، إذ يتحكَّمون بانطلاقة صقورهم ووصولها إلى خط النهاية، وهذا ليس بالشيء البسيط