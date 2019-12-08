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بعد ايّام من حادثة القاعدة العسكرية ...سائحة أمريكية تفاجئ الجميع وتقوم بهذا العمل وسط الرياض "شاهد"

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت سائحة أمريكية من ولاية فلوريدا، عن سعادتها البالغة بتواجدها في المملكة، وزيارة مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور المقام في ملهم شمال الرياض.

وأكدت السائحة كيم أنها تشعر بالذهول والدهشة من حرارة الاستقبال والترحيب وكرم الضيافة العربية في المملكة، مشيدة بمهرجان الصقور وتمكنها من الإطلاع عن كثب على المهارات العالية التي يتمتع بها الصقَّارون العرب.

 

 

جديد "الخليج 365" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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كما أشارت إلى أن هذه الزيارة تعد «زيارة العمر»، لافتة إلى أنها ستنشر صور زيارتها عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي؛ لتدعو جميع متابعيها وأصدقائها بزيارة المملكة، موجهة الشكر لجميع شعب المملكة على حفاوة الاستقبال.

وقالت «أنا اليوم أعيش أوقاتًا جميلة بزيارة مهرجان الصقور، للتعرُّف عن كثب على طرق وأساليب تربية الصقور والصيد بها، فهناك أشخاص موهوبون طوَّعوا الطيور بطرق فنيَّة احترافيَّة عالية، إذ يتحكَّمون بانطلاقة صقورهم ووصولها إلى خط النهاية، وهذا ليس بالشيء البسيط

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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