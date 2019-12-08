شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد "صورة" لهاني بن بريك من بريطانيا تثير غضب الجنوبين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" (شاهد.. أول تحرك عاجل للسعودية بعد اندلاع معارك عنيفه في العاصمة عدن ومصادر تكشف ما يحدث الان (تفاصيل . Advertisements ثارت صورة لهاني بن بريك" نائب رئيس المجلس الانتقالي ،والتي التقطت في بريطانيا غضب الجنوبيين . وظهر هاني بن بريك في اول صورة بعد اتفاق الرياض، الموقع بين الحكومة اليمنية والإنتقالي الجنوبي . هذا وكانت بريطانيا قد رفضت في وقت سابق استقبال بن بريك، بعد أن ابلغته أبو ظبي بأنه شخص غير مرغوب ،خاصة بعد تصاعد الأصوات المطالبة بمحاكمته. حيث طالبت منظمة سام الحقوقية " بالتحقيق ومحاكمة هاني بن بريك جراء الاتهامات له بقتل عدد من أئمة المساجد في عدن .

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