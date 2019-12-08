شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاميرة نورا تفاجئ الجميع وتكشف تفاصيل خطيرة عن منفذ الهجوم في قاعدة فلوريدا "تصريح" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أدانت السفيرة السعودية لدى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، الحادث الذي وقع أمس في ولاية فلوريدا الأمريكية، عندما فتح سعودي النار على قاعدة عسكرية وأوقع ثلاثة قتلى وسبعة مصابين.

وقالت السفيرة إن "الشعب السعودي متحد في إدانته للجريمة التي وقعت في فلوريدا"، على حد تعبيرها.

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وقدمت السفيرة السعودية، في تغريدة لها على "تويتر"، تعازيها للشعب الأمريكي على خلفية الحادث المروع الذي وقع في مدينة بينساكولا بفلوريدا الأمريكية، مؤكدة تعاطفها مع أسر الضحايا.

وقالت في تغريدة: "بصفتي ابنة طيار عسكري تلقى تدريباته في الولايات المتحدة، فإن هذه المأساة مؤلمة بشكل خاص".

وكان مسؤولون أمريكيون قد أعلنوا أمس الجمعة، قيام مواطن سعودي بإطلاق النار في قاعدة عسكرية أمريكية بولاية فلوريدا، وأوقع ثلاثة قتلى، وأصاب 7 آخرين.

وكان حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، قد كشف أن مُطلق النار في القاعدة الجوية، الذي قتل ثلاثة أشخاص قبل أن يُقتل، طالب في القاعدة الجوية في بينساكولا.