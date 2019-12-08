شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اعلان عسكري صادم لكل ألوية ومعسكرات ووحدات الجيش للوطني ومعارك حامية الوطيس في عدن وتوقعات... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر النقيب " حمود القميشي " احد القيادات الميدانية لقوات الجيش بشبوة تغريدة عاجلة في حسابه الشخصي بشبكة " تويتر " حول تطورات عسكرية طارئة في منطقة " شقرة " . جديد "الخليج 365" (شاهد.. أول تحرك عاجل للسعودية بعد اندلاع معارك عنيفه في العاصمة عدن ومصادر تكشف ما يحدث الان (تفاصيل . Advertisements نص التغريدة : "الالوية الحرس الرئاسي استكلمت قبل قليل تحرير #شقرة والقضاء على العناصر الاجرامية والارهابية التابعة للانتقالي وحاليا على مشارف مدينة #زنجبار عاصمة محافظة #أبين والوضع متوتر وقابل للانفجار في اي لحظة".

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