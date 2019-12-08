شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وزارة الدفاع الامريكية تصدر البيان رقم واحد ...والاف الجنود من المارينز يصلون دول الخليج... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف شبكة "CNN" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، تعتزم نشر آلاف الجنود في منطقة الخليج لمواجهة تهديدات إيران.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين عسكريين، أن البنتاغون يدرس إرسال 4 إلى 7 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، كجزء من محاولة تعزيز القدرات الدفاعية في مواجهة التهديدات الإيرانية.

جديد "الخليج 365"

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وأضاف المسؤولون الأمريكيون، أن المناقشات الجارية الآن تركّز على القدرات العسكرية الإضافية اللازمة لردع إيران، والمدة الملائمة لنقل تلك المعدات العسكرية الجديدة والقوات للمنطقة.

وأشاروا إلى أنه "بمجرد تحديد تلك القدرات العسكرية، سيتم تحديد عدد القوات اللازمة"، لافتين إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن بعد.

وتستهدف القوات الإضافية، بحسب ما أكده المسؤولون العسكريون الأمريكيون لـ "CNN"، إلى تعزيز قدرات الدفاع الجوي من خلال مزيج من القوات الأمريكية البرية والجوية والبحرية، خاصة بعد نقل صواريخ إيرانية قصيرة المدى إلى العراق، مما يعد تهديدًا للقوات الأمريكية في العراق، وأضافوا أنه ربما يتم نقل تلك الصواريخ لتهدد المملكة العربية السعودية.

وخلال السنوات الأخيرة، اعترضت سفن حربية أمريكية وصادرت أسلحة إيرانية كانت متجهة للميليشيات الحوثية في اليمن.

وكان الكاتب الفلسطيني عبدالباري عطوان، قد حذر في مقال له، من اندلاع حرب كبرى في المنطقة العربية.

وألمح عطوان، إلى مخطط وتحركات أمريكية إسرائيلية مشتركة لضرب إيران.

