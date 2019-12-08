شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحوثيين يعلنون عن مبادرة لإنهاء الحرب ويوجهون هذه الرسالة للرئيس هادي "النص" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - عرضت ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، إطلاق سراح صحفيين مختطفين في سجونها بصنعاء، مقابل إفراج القوات الحكومية، عن أسرى حرب من عناصرها.
وقال عبدالباسط غازي، محامي الصحفيين المختطفين لدى الحوثيين، إن المليشيا تقدمت بمبادرة لإطلاق سراحهم، مقابل إطلاق 10 أسرى من عناصرها.
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وأبان غازي، على حسابه في الفيسبوك، أن الحوثيين وافقوا على إطلاق سراح الصحفيين العشرة مقابل إطلاق الشرعية عشرة أسرى بينهم إعلاميون.
وأضاف "هل ستستجيب الشرعية لهذه المبادرة أم أنها ستماطل حتى يموت الصحفيون في السجون".
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