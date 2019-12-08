شكرا لمتابعة خبر عن امرأة يمنية تتوسل لمشرف حوثي عدم الاقدام على هذا الفعل الفاضح والمحرم شرعا .. ردة فعل المشرف لم تخطر على بال احد وصعقت كل يمني وهزت وجدانهم واجبرتهم على البكاء (تفاصيل مرعبة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاب يمني يعطي رقمه لفتاة أثناء مرورها الشيخ سلطان البركان : يفاجئ الجميع .. برسالة قوية و لاذعة لأعضاء حزبه في الداخل اليمني والخارج ويتحدث عن خسارة جديدة تضاف لخسارة ’’الرائيس صالح صالح’’ وردنا الان : رعب وهلع وبكاء في كل عائلات المغتربين اليمنيين في السعودية .. بعد تعرض فتاة يمنية لممارسة الرذيلة بالاكراه وحرق جثتها وهي حية ترزق .. تفاصيل صادمة مليشيات شلال شايع .. تباشر تصعيدا خطيراً ضد منتسبي وزارة الداخلية وتهدد القطبيبي بالقتل اذا قام بهذا العمل مع منتسبي وزازة الداخلية.

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كانت هذه تفاصيل خبر امرأة يمنية تتوسل لمشرف حوثي عدم الاقدام على هذا الفعل الفاضح والمحرم شرعا .. ردة فعل المشرف لم تخطر على بال احد وصعقت كل يمني وهزت وجدانهم واجبرتهم على البكاء (تفاصيل مرعبة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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