شكرا لمتابعة خبر عن الكفلاء السعوديين وأصحاب الشركات يصابون بصدمة كبيرة ويجن جنونهم بعد توجيهات رسمية وصارمة من السلطات السعودية بمضاعفة رواتب العاملين الاجانب لديهم بنسبة 100% والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الكفلاء السعوديين وأصحاب الشركات يصابون بصدمة كبيرة ويجن جنونهم بعد توجيهات رسمية وصارمة من السلطات السعودية بمضاعفة رواتب العاملين الاجانب لديهم بنسبة 100%

2019/12/08 الساعة 07:13 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكفلاء السعوديين وأصحاب الشركات يصابون بصدمة كبيرة ويجن جنونهم بعد توجيهات رسمية وصارمة من السلطات السعودية بمضاعفة رواتب العاملين الاجانب لديهم بنسبة 100% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.