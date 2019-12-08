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صنعاء - ياسمين الخيامي - محكمة في المملكة تباغت الجميع بحكم قضائي يمنع الزوج من معاشرة زوجته لمدة عام كامل بعد قيامه بهذا العمل الفاضح والمحرم شرعا ( لن تصدق ما فعله الزوج )

2019/12/08 الساعة 06:14 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر محكمة في المملكة تباغت الجميع بحكم قضائي يمنع الزوج من معاشرة زوجته لمدة عام كامل بعد قيامه بهذا العمل الفاضح والمحرم شرعا ( لن تصدق ما فعله الزوج ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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