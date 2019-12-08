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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - معاقبة أطباء وموظفين رفضوا الاستماع لمحاضرة الحوثي
الأحد 8 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قررت إدارة مركز القلب التابع للمستشفى العسكري في صنعاء، معاقبة عدداً من الأطباء والموظفين؛ لرفضهم حضور محاضرة مُسجلة لزعيم المليشيا عبدالملك الحوثي.
وقال مصدر طبي، إن الدكتور طه الميموني الموالي للمليشيات الحوثية أصدر قراراً بخصم مستحقات 14 طبياً وموظفا في المركز، بدعوى عدم حضورهم إلى قاعة المحاضرات للاستماع إلى كلمات مُسجلة لزعيم المليشيا.
وأضاف المصدر أن محاضرات الحوثي تعرض في القاعة ويتم تقسيم الأطباء والموظفين بحيث تلتزم كل مجموعة يومياً بالحضور للاستماع للمحاضرات الطائفية.
وأشار إلى أن قاعة مركز القلب كانت مخصصة لإقامة المؤتمرات والورش الطبية لمناقشة أحدث الأبحاث العلمية الطبية في مجال القلب.
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