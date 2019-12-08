شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن فوائد التمر لاتعد ولاتحصى منها : علاج الضعف الجنسي وحماية القلب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - فوائد التمر في علاج الضعف الجنسي مهمّة. لكن ليس هذا السبب الوحيد الذي يدفعكم لتناول التمر، بل هنالك العديد من الأسباب التي يجب أن تشجّعكِ على ذلك.

1. التمر ينظف الشرايين

المحتوى العالي من البوتاسيوم في التمر، بالإضافة إلى أنه جيد للقلب، فهو يساعد كذلك على إبطاء تصلّب الشرايين. وسبب تصلّب الشرايين هو تراكم المواد الدهنية على جدرانها. وفي واقع الأمر، الشرايين لا تضيق فحسب، وإنما كذلك تزداد مخاطر انسدادها في نهاية المطاف. وكنتيجةً لذلك تزداد بشكل كبير مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، والنوبات القلبية، وغيرها من الأمراض. وبالتالي فإنَّ تناول 3 ثمرات من التمر في اليوم، سيُحدث فرقًا كبيرًا ويساعد على إبقاء الشرايين "نظيفة".

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2. التمر جيّد للكبد

أثبتت الدراسات أنَّ التمر قد يساعد على احتواء تليّف الكبد. ويحدث تليّف الكبد عندما لا يستطيع الكبد معالجة السموم بالشكل الصحيح، وبالتالي ينتج كميات كبيرة من الكولاجين. ويساعد التمر الكبد على أداء وظائفه اليومية هذه.

3. التمر مفيد للضعف الجنسي

يعمل التمر على تحسين الدورة الدموية في الجسم، فيتدفق الدم إلى العضو الذكري، ما يمنح الرجل قدرة جنسية أفضل. ولعلّ ذلك بفضل احتواء التمر على العديد من الفيتامينات، أبرزها: "أ" A و"بي" B ,"دي" D ، وعلى بعض المعادن مثل الحديد والفوسفور والمغنيسيوم.

4. التمر جيّد لصحة القلب

التمر مفيد للقلب، وذلك بفضل محتواه العالي من البوتاسيوم، وهذه الثمار مثالية لمحاربة أمراض القلب والأوعية الدموية. ويساعد كذلك على تقليل الكولسترول السيّىء "إل دي إلـ" LDL ، وهو السبب الرئيس للسكتة الدماغية واحتشاء عضلة القلب.

5. يحمي البصر

يحتوي التمر على كميات كبيرة من الفيتامين "إ" A الذي يعزز تجديد القرنية ويحمي العينيْن. ويحتوي كذلك على اللوتين وعلى الزانثين وهما عنصران غذائيان يساعدان العينيْن على فلترة الأشعة فوق البنفسجية الخطرة، بشكل أفضل. وبعبارة أخرى، فإنَّ التمر يساعد عينيكِ على البقاء "نضرتَيْن" إلى فترة أطول، بالإضافة إلى المحافظة على قوّتهما.

6. المزيد من الطاقة

إذا تمَّ أكل التمر مع المكسرات واللوز فإنهما يشكلان وجبة خفيفة مثالية. ومحتوى التمر من السكر سوف يعطي جسمكِ دفعة قوية تستمر إلى فترة أطول، بسبب مزيج الدهون من المكسرات، ويعطي في الوقت نفسه الشعور بالشبع، ويحفّز نشاط الدماغ بواسطة الفيتامينات.

7. عملية الهضم أفضل مع تناول التمر

يعرف الكثيرون ذلك مسبّقًا، ولكن التمور جيدة جدًّا كذلك للهضم، فهي تمنع الإمساك وألم البطن، والكثير من الأعراض الأخرى. ومع تأثير التمر "المنظّف"، فهو فعّال بالتالي في منع الإصابة بسرطان الأمعاء. وتتوضح جميع هذه المميزات من خلال محتوى التمور من الألياف والأحماض الأمينية. والتمور تعمل على تحسين الهضم بشكل مثالي وتساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل.

8. التمر يخفف الألم

قد يكون من الصعب تصديق ذلك، ومع ذلك فإنّ المغنيسيوم الموجود في التمر، يساعد على تخفيف الألم والالتهاب. كما يتميز التمر بخصائص مضادّة للجراثيم وتقليل العدوى، وفي جميع الأحوال فالتمر مكمّل غذائي فعّال جدًّا عند أكله، بالتوازي مع العلاج المنتظم.