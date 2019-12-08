شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو..الزبيدي يجن جنونه ويفقد صوابه بعد فقدانه ذراعه القوي في الحزام الامني والاعلان عن اغتيال قيادي بارز في الانتقالي بطريقة وحشية ( الاسم + المنصب ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..الزبيدي يجن جنونه ويفقد صوابه بعد فقدانه ذراعه القوي في الحزام الامني والاعلان عن اغتيال قيادي بارز في الانتقالي بطريقة وحشية ( الاسم + المنصب )

2019/12/08 الساعة 03:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد للتو..الزبيدي يجن جنونه ويفقد صوابه بعد فقدانه ذراعه القوي في الحزام الامني والاعلان عن اغتيال قيادي بارز في الانتقالي بطريقة وحشية ( الاسم + المنصب ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.