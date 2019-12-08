شاهد.. فتاة سعودية تفاجئ الجميع وتتحدى "ميريام فارس" بالرقص في موسم الرياض..لن تصدق كيف كان الرد..(فيديو)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تحدت متابعة سعودية الفنانة اللبنانية ميريام فارس برقصة استعراضية خلال إحياء حفلها الأول بالسعودية يوم الـ 18 من شهر ديسمبر الحالي ضمن فعاليات موسم الرياض. ونشرت صاحبة الحساب الشقردية بنت فيصل عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو لميريام فارس خلال استعراضها لعدد من الرقصات بحفلاتها المختلفة، وعلقت قائلة: “‏‎راح تنورينا يا أجمل فنانة وكمان راح اتحداك برقصة”. جديد الخليج 365: Advertisements

وردت ميريام فارس، على الفتاة السعودية قائلة: “وأنا قبلت التحدي”، ليتفاعل الجمهور بشكل كبير مع التدوينة، معربين عن سعادتهم بقبول ميريام التحدي خاصة وأنها من الفنانات اللاتي يقدمن فقرات استعراضية ضمن حفلاتهن تلقى إعجاب الجمهور.

وأعلنت ميريام فارس موعد إحياء حفلها الأول بالمملكة العربية السعودية وذلك ضمن حفلات موسم الرياض يوم الـ 18 من ديسمبر المقبل.

ونشرت ميريام تدوينة عبر حسابها الشخصي بـ”تويتر” قالت فيها: “التقيت بالشعب السعودي خلال حفلاتي في جميع أنحاء العالم وكنت أكثر ما أتمناه هو أن ألتقي السعوديين في حفل على أراضي المملكة العربية السعودية وذلك بتاريخ الـ 18 من ديسمبر وسيكون للأغاني وتحديدًا السعودية منها طعم آخر مليء بمشاعر صادقة وبطاقة إيجابية مذهلة.. فإلى اللقاء في الرياض”. وأنا قبلت التحدي ???? https://t.co/sTsgMLEb3K— Myriam Fares (@myriamfares) وأنا قبلت التحدي 😎 https://t.co/sTsgMLEb3K — Myriam Fares (@myriamfares) December 6, 2019

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