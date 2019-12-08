شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن محمد العرب يعلن عن سبق صحفي غير مسبوق في اليمن يحمل فضائح من الوزن الثقيل ..(شاهد) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلن مراسل قناتي العربية والحدث في اليمن محمد العرب عن نشر فضائح غير مسبوقة للحوثيين تم العثور عليها في كاميرا الحوثيين . وأكد العرب في تغريدة على توتير ان موعد نشر السبق الصحفي سيستمر 3 ايام ابتدا من يوم غدا الاحد وحتى منتصف الاسبوع الجاري . وجاء في تغريدات العرب : جديد الخليج 365: Advertisements احبتي .. أعلن عن سبق صحفي غير مسبوق منذ انطلاق #عاصفة_الحزم ومن كاميرا الحوثي للايام (الأحد والاثنين والثلاثاء ) من هذا الأسبوع على قناتي #العربية و #الحدث ...فضائح من الوزن الثقيل ابتزاز واستغلال اطفال وامور لا اخلاقية وأساليب الفبركة واعترافات بمقتل قيادات تتكتم المليشيات عليها

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