شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قذائف الحوثي تطال منازل المواطنين بحيس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قذائف الحوثي تطال منازل المواطنين بحيس الأحد 8 ديسمبر 2019 الخليج 365 شنت مليشيا الحوثي السبت، قصفًا عنيفًا على منازل المواطنين في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.

Advertisements واستخدمت مليشيا الحوثي خلال عمليات القصف مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة. وقصفت المليشيات الأحياء السكنية بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 والقذائف عيار 82 وقذائف آر بي جي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قذائف الحوثي تطال منازل المواطنين بحيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.