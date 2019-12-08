عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحكومة اليمنية تؤكد التزامها الثابت باتفاق الرياض وتنفيذ كافة بنوده

الأحد 8 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكد الناطق الرسمى باسم الحكومة اليمنية راجح بادى، التزام الحكومة الثابت والصارم باتفاق الرياض، وتنفيذ كافة بنوده وفق الآلية المحددة .



ونفى بادى - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - وجود أى عملية تحشيد عسكرى نحو العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدا أن تحرك القوات التى قدمت إلى محافظة أبين باتجاه العاصمة المؤقتة عدن هى عبارة عن سرية تابعة للواء الأول حماية رئاسية الذى نص الاتفاق على عودته بالكامل الى العاصمة عدن والسرية المكلفة بالنزول تحركت بالتنسيق مع الأشقاء فى قيادة التحالف العربى وفق بنود اتفاق الرياض .

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ﻭﺍﺗﻬﻢ ﺑﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑﺎﻋﺘﺮﺍﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻗﺒﻞ ﻭﺻﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺷﻘﺮﺓ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﺑﻴﻦ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺳﻘﻮﻁ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ ﻭﺍﻟﺠﺮﺣى، مؤكدا أنه ليس من حق الانتقالى أساسا أن يعترض القوات أو يطلق النار عليها .

وحمل الناطق الرسمى باسم الحكومة اليمنية، المجلس الانتقالى مسؤولية التصعيد ومحاولة عرقلة اتفاق الرياض من خلال هذه الممارسات الغير مسؤولة، والتى تعكس نوايا مبيتة لعرقلة تنفيذ الاتفاق .

وجدد بادى ثقة القيادة السياسية والحكومة بالأشقاء فى التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية وحرصهم الدائم لإنجاح الاتفاق، وتمكين الحكومة ومؤسسات الدولة من مزاولة مهامها فى العاصمة المؤقتة عدن، وثمن الجهود الكبيرة التى تبذلها القيادة السعودية لتذليل الصعوبات وتجاوز العراقيل .