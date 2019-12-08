مليشيات الانتقالي تحتجز شماليين على مدخل عدن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

كشفت مصادر محلية في عدن، السبت، عن قيام ملييشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة اماراتياً، بإحتجاز حافلة نقل جماعي تقل عدد من المواطنين بحجة “انها شمالية”.

وأضافت المصادر أن حافلة تتبع شركة الرويشان كانت قد وصلت نقطة العلم في طريقها إلى شبوة، لكن افراد النقطة قاموا باحتجاز الحافلة واعادوها إلى معسكر اللواء الخامس في لحج حيث يتم احتجاز عدد من المسافرين.