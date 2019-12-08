شكرا لمتابعة خبر عن خبر صادم : شاب يمني يعطي رقمه لفتاة أثناء مرورها في الشارع وهذه كانت النتيجة (وهذا تفاصيل ماحدث ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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