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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان ..صدور قرارات جمهورية بتعيينات في مناصب رفيعة ( الاسماء + المناصب )

2019/12/08 الساعة 12:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

صدر اليوم قرار وصفته وكالة الانباء الرسمية التابعة للحوثيين بالقرار الجمهوري

واصدر مهدي المشاط رئيس "المجلس السياسي الأعلى" للنقلابيين الحوثيين بتعيين التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس الشورى:

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