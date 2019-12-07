شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن أميرة سعودية شجاعة تخرج عن صمتها بتعليق ناري على حادثة هجوم فلوريدا .. وبن سلمان يرد..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أدانت سفيرة المملكة في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر، وكذلك الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، حادث إطلاق النار في فلوريدا.

وقالت الأمير ريما بنت بندر : «خالص التعازي للشعب الأمريكي على المأساة التي اندلعت في بينساكولا بفلورديا. أفكاري مع أسر المتضررين من هذا الهجوم المروع».

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وأضافت: «وباعتباري ابنة طيار عسكري متدرب في أمريكا سابقا، فإن هذه المأساة مؤلمة بشكل خاص. الشعب السعودي متحد في إدانته لهذه الجريمة. إننا نتضامن مع أصدقائنا الأمريكيين خلال هذه الأوقات الصعبة».

من جانبه، قال الأمير خالد بن سلمان: «أقدم خالص التعازي لأسر ضحايا إطلاق النار المأساوي اليوم في محطة بنساكولا البحرية الأمريكية في فلوريدا. أتضامن مع أصدقائنا الأمريكيين في هذا الوقت العصيب».

وأضاف: «مثل العديد من الأفراد العسكريين السعوديين الآخرين، تدربت في قاعدة عسكرية أمريكية، واستخدمنا هذا التدريب القيم للقتال جنبًا إلى جنب مع حلفائنا الأمريكيين ضد الإرهاب والتهديدات الأخرى».

وتابع: «انتقل عدد كبير من الخريجين السعوديين في المحطة البحرية الجوية في بينساكولا للعمل مع نظرائهم الأمريكيين في جبهات القتال في جميع أنحاء العالم، مما ساعد على حماية الأمن الإقليمي والعالمي. حدث اليوم المأساوي مدان بشدة من قبل الجميع في المملكة العربية السعودية».