شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن تهديد أمريكي صريح للسعودية بدفع الثمن ‘‘غاليًأ‘‘ على خلفية هجوم فلوريدا.. وهكذا جاء الرد سريعاً من الملك سلمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - علق حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية، رون ديسانتيس، مساء الخميس، على واقعة إطلاق النار في قاعدة عسكرية متورط فيها طالب سعودي.

وقال حاكم فلوريدا في مؤتمر صحفي نقلته وكالة "رويترز": "السعودية تدين لنا بدين، وللضحايا والمصابين دين، لأنه أحد أفرادهم".

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وهدد حاكم فلوريدا السعودية بدفع الثمن، قائلا "على الحكومة السعودية أن تجعل الأمور أفضل لهؤلاء الضحايا، وأعتقد أنهم يدينون بدين لنا هنا، لأن منفذ ذلك الهجوم أحد أفرادهم".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قال إن الملك سلمان بن عبد العزيز اتصل به وقدم التعازي في ضحايا القاعدة العسكرية في ولاية فلوريدا، والمتهم فيها طالب سعودي.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "اتصل بي العاهل السعودي الملك سلمان للتعبير عن خالص تعازيه وتعاطفه مع أسر وأصدقاء المحاربين، الذين قتلوا أو أصيبوا في الذي وقع في قاعدة بينساكولا، بولاية فلوريدا اليوم".

وتابع "الملك سلمان، قال لي إنه غاضب بشدة من تلك الأعمال الوحشية، التي قام بها مطلق النار، وأن هذا الشخص لا يمثل بأي شكل من الأشكال الشعب السعودي ولا مشاعر الشعب السعودي الذي يكن كل الحب للشعب الأمريكي".

وكانت البحرية الأمريكية قد أعلنت قبل قليل أن مطلق النار داخل القاعدة الأمريكية، هو طالب سعودي الجنسية كان يدرس الطيران.

وقالت السلطات إن أربعة أشخاص بينهم الرجل الذي أطلق النار قتلوا، وذلك في ثاني واقعة إطلاق نار مميتة في منشأة عسكرية أمريكية هذا الأسبوع.