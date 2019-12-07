شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : وزير خارجية قطر يكشف عن مباحثات مع السعودية لإنهاء الأزمة الخليجية (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، قبل ساعات، عن مباحثات مع السعودية، لإنهاء الأزمة الخليجية.

وقال وزير الخارجية القطري، في تصريحات صحفية: هناك مباحثات مع الأشقاء في السعودية، ونأمل أن تثمر عن نتائج إيجابية"، وفقًا لقناة "الجزيرة".

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وأضاف: "انتقلنا من طريق مسدود في الأزمة الخليجية إلى الحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقة بين البلدين".

وتابع الوزير القطري: "لم يعد الحديث يدور عن المطالب الـ 13 التعجيزية والمفاوضات تبتعد عنها"، مشددًا "لدينا سياستنا المستقلة وشؤوننا الداخلية لن تكون محل تفاوض مع أي طرف".

وتأتي هذه التصريحات قبل أيام من القمة الخليجية، والتي تعقد في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز ، في الرياض للعام الثاني على التوالي.

وبحسب البيان، فإن القمة ستدرس التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية في المنطقة، وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس.

من جانبه، قال الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني، إنه يعرب عن ثقته في أن تخرج القمة بقرارات بناءة، تعزز وتعمق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء.

يذكر أن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، كانت قد كشفت أن وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن زار السعودية سرًا في أكتوبر/تشرين الأول، والتقى كبار المسؤولين بالمملكة، لإنهاء الأزمة.

وكان مصدر حكومي في العاصمة الأمريكية واشنطن كشف أن المصالحة الخليجية - الخليجية "بلغت مرحلة متقدمة"، وسط جهود تقودها الولايات المتحدة، لإنهاء الأزمة المستمرة منذ أكثر من عامين.

وقال المصدر في تصريحات صحافية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كلف السفير الأمريكي في الرياض الجنرال المتقاعد جون أبي زيد، ودبلوماسيين آخرين في وزارة الخارجية ومسؤولين في البيت الأبيض "بتنسيق الأمور بعيدًا عن الأضواء وفي شكل سرّي لتحقيق مصالحة خليجية-خليجية".

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/ حزيران 2017، علاقاتها مع قطر، بدعوى دعمها الإرهاب وتدخلها في شؤون الدول الأخرى؛ الأمر الذي تنفيه الدوحة باستمرار.