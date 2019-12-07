شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن من خلال أصابع القدمين .. طريقة بسيطة تكشف إصابتك بسرطان الرئة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قول الخبراء، إن عدم وجود فجوة على شكل ماسة عند ملاصقة الجزء الخلفي الأعلى من إصبع السبابة الأيمن بإصبع السبابة الأيسر، قد يكون علامة على الإصابة بسرطان الرئة.

وبحسب العلماء فإن هذه الظاهرة التي تدعى ارتجاج الأصابع، تنشأ عبر زيادة كتلة الجزء الأعلى من الإصبع والتي تنجم عن تراكم السوائل الذي تتسبب بهه أنواع معينة من سرطان الرئة.

جديد الخليج 365:

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وقالت الطبيبة المختصة بالأورام، بوبا يوكي، إن هذه الطريقة من أسهل الأساليب التي يمكن من خلالها الكشف المبكر عن سرطان الرئة.

وأكدت يوكي، على أن عدم وجود هذه الفجوة قد يدل أيضاً على وجود أمراض مختلفة بما في ذلك مشاكل القلب، وسرطان الرئة ذو الخلايا الكبيرة، وهو أكثر أنواع المرض شيوعاً.

ووفقاً للعديد من أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، فإن الأسباب الدقيقة لهذه الظاهرة غير واضحة بشكل دقيق حتى الآن، ولكن العلماء تكهنوا بأن سببها قد يكون الهرمونات التي تؤدي إلى تراكم السوائل في الأصابع.

ويحدث ارتجاج الأصابع وفق مراحل مختلفة يمكن التعرف عليها، بدءاً من انحناء الأظافر بشكل غير طبيعي ومن ثم انتفاخ أطراف الأصابع لتصبح أكبر من المعتاد.

ونصح الأطباء بمراجعة الطبيب فور ملاحظة التغيرات التي وردت سابقاً في أصابعهم، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطاني.

