- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن سعوديات يمارسن هوايتهن المفضلة في الرياض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - يقيم معهد إعداد القادة بالعاصمة السعودية الرياض دورة تدريب كرة قدم نسائية خلال الفترة من الـ10 وحتى الـ12 من ديسمبر الجاري، مانحا الموهوبات في كرة القدم النسائية الفرصة لتطوير مهاراتهن سواء في اللعب أو التدريب.
وتهدف الدورة إلى تأهيل الفتيات لممارسة وتدريب كرة القدم، وتقوم بشرح عن تطوير مجال كرة القدم النسائية، وتدريب وتطوير نظري وعملي.
جديد الخليج 365:
وتقام الدورة تحت إشراف المحاضرة اليابانية كيمورا راي، ومواطنتها المحاضرة ميزاكي إيتسوكو. وكيموا راي حاصلة على رخصة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وخبرة في تدريب عدة فرق يابانية، ولعبت في الفريق الياباني الوطني النسائي.
أما إيتسوكو فهي حاصلة على رخصة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومتخصصة في تدريب منهجية كرة القدم، ولعبت في فريق أوساكا للفتيات وشاركت في عدة بطولات محلية وعالمية مثل الدوري الياباني والإيطالي.
كانت هذه تفاصيل خبر سعوديات يمارسن هوايتهن المفضلة في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.