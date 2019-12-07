وقفة احتجاجية في عدن للدفاع عن متنفس أبو دست.. صور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

الخليج 365

نظم العشرات من أهالي مدينة عدن عصر اليوم السبت، وقفة إحتجاجية شعبية للدفاع عن متنفس ابو دست بمديرية صيرة .



وجاء تنظيم الوقفة الإحتجاجية بناءاً على دعوة وجهها مدير عام مديرية صيرة خالد سيدو والناشط الحقوقي ورئيس مركز عدن ثرات عدن وديع علي أمان دعا، وشارك فيها الكثير من الاهالي والمسؤولين ومنهم القائم بأعمال مدير عام مؤسسة المياه المهندس فتحي السقاف وعدد من الناشطين والناشطات.

Advertisements

وعبر الأهالي الذين تقدمهم عدد من المسؤولين والناشطين الحقوقيين عن رفضهم القاطع لاي توجهات حكومية او قضائية تسعى لتسليم المتنفس الوحيد في عدن لأحد رجال الأعمال الذي يدعي امتلاكه للمتنفس .