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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وقفة احتجاجية في عدن للدفاع عن متنفس أبو دست.. صور والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019
الخليج 365
نظم العشرات من أهالي مدينة عدن عصر اليوم السبت، وقفة إحتجاجية شعبية للدفاع عن متنفس ابو دست بمديرية صيرة .
وجاء تنظيم الوقفة الإحتجاجية بناءاً على دعوة وجهها مدير عام مديرية صيرة خالد سيدو والناشط الحقوقي ورئيس مركز عدن ثرات عدن وديع علي أمان دعا، وشارك فيها الكثير من الاهالي والمسؤولين ومنهم القائم بأعمال مدير عام مؤسسة المياه المهندس فتحي السقاف وعدد من الناشطين والناشطات.
وعبر الأهالي الذين تقدمهم عدد من المسؤولين والناشطين الحقوقيين عن رفضهم القاطع لاي توجهات حكومية او قضائية تسعى لتسليم المتنفس الوحيد في عدن لأحد رجال الأعمال الذي يدعي امتلاكه للمتنفس .
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