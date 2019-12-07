شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار مفاجئ ومرعب للريال اليمني أمام العملات الأجنبية مساء اليوم في صنعاء وعدن ( شاهد كم اصبح سعرة... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصل الريال اليمني انخفاضه أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة اليوم السبت، 7/ 12/ 2019. فيما يلي ننشر آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم السبت في صنعاء وعدن. جديد "الخليج 365" (شاهد.. أول تحرك عاجل للسعودية بعد اندلاع معارك عنيفه في العاصمة عدن ومصادر تكشف ما يحدث الان (تفاصيل . Advertisements صنعاء: الدولار الأمريكي

شراء: 582 ريال

بيع: 584 ريال الريال السعودي

شراء: 153.5 ريال

بيع: 153.8 ريال عدن: الدولار الأمريكي

شراء: 590 ريال

بيع: 594 ريال الريال السعودي

شراء: 155.6 ريال

بيع: 155.8 ريال

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