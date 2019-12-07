الحوثي يتوعد الإمارات والسعودية ويكذب أمريكا بشأن الصواريخ

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

قال عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، اليوم السبت، أنه ” لا صحة للادعاءات الأمريكية عن ضبط سفينة إيرانية” قادمة لجماعته وهي تحمل أجزاء من الصواريخ.

وأشار الحوثي إلى أن “الشعب اليمني أثبت أن الهالة الإعلامية التي سيقت من أجل السلاح الأمريكي كانت غير صحيحة ولا فائدة منها ولن تنفع السعودية منظومة ثاد ولا الدفاعات الجوية الأخرى”.

وقال الحوثي خلال حفل افتتاح مجمع طبي جراحي في صنعاء، اليوم، أن التحالف “لا يسمح بإدخال سفن النفط أو الدواء فكيف بسفينة تحمل الصواريخ”.

وتوعد الحوثي السعودية والإمارات بإيلامهم بالقوة الصاروخية والطيران المسير في حال لم “يتوقف الحصار ويرفع الحصار”.. مشيراً إلى أنه “لا يمكن أن يمحى العار عن السلاح الأمريكي الذي مرغه المقاتل اليمني في التراب”.

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وكان مسؤولون أمريكيون زعموا يوم الأربعاء الفائت، أن سفينة عسكرية تابعة للبحرية الأمريكية صادرت شحنة كبيرة لأجزاء مما يشتبه أنه صواريخ إيرانية متجهة إلى جماعة الحوثيين(أنصار الله) في اليمن.

مؤكدين أنها المرة الأولى يتم فيها احتجاز مكونات متطورة من هذا النوع في طريقها إلى اليمن، بحسب ما أوردته صحيفة واشنطن بوست في موقعها على الانترنت.

وقالت الصحيفة إنه تم ضبط قارب صغير من قبل البحرية الأمريكية وفريق خفر السواحل الأمريكي يوم الأربعاء الماضي في شمال بحر العرب، وقد تم اكتشاف صلة إيران بالأسلحة.

وتأتي هذه المزاعم الامريكية في اطار الادعاءات المستمرة لتبرير تواجدها في المنطقة، فضلا عن التعزيزات العسكرية التي ترسلها الادارة الامريكية الى دول الخليج.