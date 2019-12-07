داعش يدخل خط المواجهات في جنوب اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن



تبنى تنظيم داعش، اليوم السبت، عملية الاغتيال التي استهدفت نائب مدير القوى البشرية لما يعرف بالحزام الأمني (الجناح المسلح للمجلس الانتقالي الجنوبي) المدعوم اماراتيا.

ونشر التنظيم عبر حساب تابع له مشاهد تظهر لحظة قيام عناصره بإغتيال المسؤول العسكري، محمد صالح الردفاني عصر اليوم عندما كان على متن سيارته بالقرب من منزله في منطقة عمائر الجيش بمديرية المنصورة بعدن.

وتأتي عملية الاغتيال في اطار اعمال التصفية بين فصائل المرتزقة الموالية للعدوان السعودي، لا سيما في ظل تصاعد الخلافات التي وصلت حدتها الى وقوع اشتباكات متقطعة في عدد من المناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف السعودي.