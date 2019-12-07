- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن
تبنى تنظيم داعش، اليوم السبت، عملية الاغتيال التي استهدفت نائب مدير القوى البشرية لما يعرف بالحزام الأمني (الجناح المسلح للمجلس الانتقالي الجنوبي) المدعوم اماراتيا.
ونشر التنظيم عبر حساب تابع له مشاهد تظهر لحظة قيام عناصره بإغتيال المسؤول العسكري، محمد صالح الردفاني عصر اليوم عندما كان على متن سيارته بالقرب من منزله في منطقة عمائر الجيش بمديرية المنصورة بعدن.
وتأتي عملية الاغتيال في اطار اعمال التصفية بين فصائل المرتزقة الموالية للعدوان السعودي، لا سيما في ظل تصاعد الخلافات التي وصلت حدتها الى وقوع اشتباكات متقطعة في عدد من المناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف السعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر داعش يدخل خط المواجهات في جنوب اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.